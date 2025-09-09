Об этом заявил польский министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский, сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

Кто сможет получить выплаты в Польше?

Правительство Польши одобрило законопроект, который обеспечивает украинцев выплатами по соцпрограммам. Министр Марцин Кервинский сообщил, что документ является ответом на вето президента Кароля Навроцкого относительно временной защиты украинцев.

В этом законе мы исходим из двух основных предложений: первое – это комплексное регулирование вопроса выплат для всех иностранцев, находящихся в Польше, и комплексное решение по всем выплатам, выплачиваемых иностранцам, которые легально находятся в Польше, независимо от их национальности,

– сказал Кервинский.

Как пишет агентство, закон регулирует предоставление выплат программами "800+", "Добрый старт" и "Активные родители". Получение помощи зависит от профессиональной активности в Польше. Однако исключения касаются тех, кто воспитывает детей с инвалидностью при условии предоставления соответствующей справки из польских учреждений.

Все будет базироваться на данных об уплате взносов в ZUS, в рамках его систем. Мы совершенствуем и усиливаем контроль в этой сфере,

– сообщил польский министр.

Помощь украинцам за рубежом: что известно?