Об этом заявил польский министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский, сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.
Кто сможет получить выплаты в Польше?
Правительство Польши одобрило законопроект, который обеспечивает украинцев выплатами по соцпрограммам. Министр Марцин Кервинский сообщил, что документ является ответом на вето президента Кароля Навроцкого относительно временной защиты украинцев.
В этом законе мы исходим из двух основных предложений: первое – это комплексное регулирование вопроса выплат для всех иностранцев, находящихся в Польше, и комплексное решение по всем выплатам, выплачиваемых иностранцам, которые легально находятся в Польше, независимо от их национальности,
– сказал Кервинский.
Как пишет агентство, закон регулирует предоставление выплат программами "800+", "Добрый старт" и "Активные родители". Получение помощи зависит от профессиональной активности в Польше. Однако исключения касаются тех, кто воспитывает детей с инвалидностью при условии предоставления соответствующей справки из польских учреждений.
Все будет базироваться на данных об уплате взносов в ZUS, в рамках его систем. Мы совершенствуем и усиливаем контроль в этой сфере,
– сообщил польский министр.
Помощь украинцам за рубежом: что известно?
Министерство труда Германии предупреждает, что с 2026 года социальные выплаты для безработных украинцев могут быть прекращены. Это произойдет в случае отказа от предложенной работы.
Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о финансовой и медицинской поддержке украинцев, подчеркнув первоочередное внимание к потребностям польских граждан.
В Украине беженцы в Польше имеют право на различные соцвыплаты имеют право на различные соцвыплаты. Среди них – помощь пенсионерам и программа "Соседская помощь" для людей в возрасте от 60 лет, чтобы поддержать их в бытовых вопросах.