Про це заявив польський міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський, повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.
Хто зможе отримати виплати в Польщі?
Уряд Польщі схвалив законопроєкт, який забезпечує українців виплатами за соцпрограмами. Міністр Марцін Кєрвінський повідомив, що документ є відповіддю на вето президента Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українців.
У цьому законі ми виходимо з двох основних пропозицій: перше – це комплексне регулювання питання виплат для всіх іноземців, які перебувають у Польщі, та комплексне рішення щодо всіх виплат, що виплачуються іноземцям, котрі легально перебувають у Польщі, незалежно від їхньої національності,
– сказав Кєрвінський.
Як пише агентство, закон регулює надання виплат програмами "800+", "Добрий старт" та "Активні батьки". Отримання допомоги залежить від професійної активності в Польщі. Проте винятки стосуються тих, хто виховує дітей з інвалідністю за умови надання відповідної довідки з польських установ.
Усе базуватиметься на даних про сплату внесків до ZUS, у рамках його систем. Ми вдосконалюємо та посилюємо контроль у цій сфері,
– повідомив польський міністр.
Допомога українцям за кордоном: що відомо?
Міністерство праці Німеччини попереджає, що з 2026 року соціальні виплати для безробітних українців можуть бути припинені. Це станеться у разі відмови від запропонованої роботи.
Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про фінансову та медичну підтримку українців, підкресливши першочергову увагу до потреб польських громадян.
В Україні біженці у Польщі мають право на різні соцвиплати. Серед них – допомога пенсіонерам та програма "Сусідська допомога" для людей віком від 60 років, щоб підтримати їх у побутових питаннях.