Про це заявив польський міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський, повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

Хто зможе отримати виплати в Польщі?

Уряд Польщі схвалив законопроєкт, який забезпечує українців виплатами за соцпрограмами. Міністр Марцін Кєрвінський повідомив, що документ є відповіддю на вето президента Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українців.

У цьому законі ми виходимо з двох основних пропозицій: перше – це комплексне регулювання питання виплат для всіх іноземців, які перебувають у Польщі, та комплексне рішення щодо всіх виплат, що виплачуються іноземцям, котрі легально перебувають у Польщі, незалежно від їхньої національності,

– сказав Кєрвінський.

Як пише агентство, закон регулює надання виплат програмами "800+", "Добрий старт" та "Активні батьки". Отримання допомоги залежить від професійної активності в Польщі. Проте винятки стосуються тих, хто виховує дітей з інвалідністю за умови надання відповідної довідки з польських установ.

Усе базуватиметься на даних про сплату внесків до ZUS, у рамках його систем. Ми вдосконалюємо та посилюємо контроль у цій сфері,

– повідомив польський міністр.

Допомога українцям за кордоном: що відомо?