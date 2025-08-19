Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение службы в Х.

Украинцев возвращают из США: что известно?

Во вторник, 19 августа, в сети появились фотографии, сделанные во время возвращения украинских иностранцев домой. Служба ICE приказала депортировать их из Соединенных Штатов, поэтому граждан принудительно вывезли.

Первые депортированные мужчины уже доехали до украинской границы.



США депортировали украинцев / Фото службы ICE

Служба ICE (Immigration and Customs Enforcement) – это федеральная иммиграционная и таможенная служба США, осуществляющая контроль за соблюдением иммиграционного законодательства и защиту национальной безопасности. Ее работники выявляют нелегальных иммигрантов, задерживают их и депортируют из страны. Также служба занимается выявлением контрабанды, киберпреступлениями и тому подобное.

Почему украинцев депортировали из США?

24 граждан Украины решили депортировать из США еще в июне. Однако из-за логистических проблем только сейчас их начали отправлять в Украину. До этого украинцев задержали и держали в депортационных центрах.

Посольство Украины в Соединенных Штатах сообщило, что ранее не получали информацию о возможной депортации украинцев с территории США. Однако после определения перечня этих людей ICE начал процесс депортации.

США могут депортировать иммигрантов из-за ряда нарушений. Например, из страны могут выслать тех, кто имеет просроченную визу, незаконно трудоустроены или нарушили условия гуманитарного статуса.

Также депортировать могут, если гражданин предоставил фальшивые данные. Кроме этого, даже мелкие правонарушения могут привести к депортации.

Если иммиграционный суд принял решение о депортации, то человек больше не может находиться на территории США.