Об этом сообщил глава ГПСУ Андрей Демченко в комментарии 24 Каналу. Сейчас обстоятельства, из-за которых было принято решение о принудительном выдворении украинцев, устанавливаются.
Что известно о депортации украинцев из США?
В ГПСУ рассказали, что вернули граждан из США сначала в Польшу, а потом они отправились в Украину.
Сегодня через пункт пропуска "Шегини", что на границе с Польшей из Соединенных Штатов Америки были возвращены 50 граждан. Они документированы соответствующими документами о принадлежности к гражданству Украины или документами на возвращение,
– сказал Демченко.
Перед этим Украина получала информацию из США о планах на выдворение транзитом через польскую территорию лиц без гражданства США, которые являются выходцами из Украины.
"Сейчас пограничниками обеспечено их оформление в пограничном отношению на въезд в Украину в соответствии с определенными законодательством Правил", – добавил глава ГПСУ.
Он подчеркнул, что Украина в любых случаях принимает своих граждан.
Другие случаи депортаций
В конце сентября Польша депортировала 42-летнего украинца за управление поездом Киев – Хелм в нетрезвом состоянии. Мужчине запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на 5 лет.
Еще летом из США из США депортировали 24 граждан Украины. Они были задержаны и удерживаемые в депортационных центрах из-за нарушения иммиграционного законодательства.
В тот же период Польша также депортировала 15 украинцев из-за угрозы общественной безопасности. Среди депортированных были лица, осужденные за кражи, грабежи, хранение наркотиков подделку документов и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.