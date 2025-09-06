В частности, он написал, что "любит запах депортаций утром". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Трампа в его соцсети Truth Social.

Какое сообщение опубликовал Трамп?

Президент США опубликовал фото в стиле "Апокалипсис сегодня", а также написал: "Я люблю запах депортаций утром...Чикаго собирается узнать, почему его называют Министерством войны".



Трамп опубликовал сообщение в сети Truth Social / Скриншот

Миграционная политика Трампа: коротко о главном