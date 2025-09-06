В частности, он написал, что "любит запах депортаций утром". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Трампа в его соцсети Truth Social.
Какое сообщение опубликовал Трамп?
Президент США опубликовал фото в стиле "Апокалипсис сегодня", а также написал: "Я люблю запах депортаций утром...Чикаго собирается узнать, почему его называют Министерством войны".
Трамп опубликовал сообщение в сети Truth Social / Скриншот
Миграционная политика Трампа: коротко о главном
- Дональд Трамп известен своей радикальной миграционной политикой. Еще в январе этого года он дал понять, что стремится депортировать из Америки тысячи мигрантов.
- Впоследствии Трамп применил закон 1798 года – "Акт об иностранных врагах", чтобы депортировать десятки мигрантов без суда. Верховный суд поддержал его решение, несмотря на резкую критику правозащитников и части судей.
- Миграционная политика президента США вызвала возмущение у американских граждан. С 6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты, вызванные действиями Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), которая по приказу Трампа арестовывает нелегальных иммигрантов. Впоследствии мирные митинги переросли в масштабные столкновения с использованием слезоточивого газа и свето-шумовых гранат.