Зокрема, він написав, що "любить запах депортацій вранці". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Трампа у його соцмережі Truth Social.

Який допис опублікував Трамп?

Президент США опублікував фото у стилі "Апокаліпсис сьогодні", а також написав:"Я люблю запах депортацій вранці...Чикаго збирається дізнатися, чому його називають Міністерством війни".



Трамп опублікував допис у мережі Truth Social / Скриншот

Міграційна політика Трампа: коротко про головне