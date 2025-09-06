Зокрема, він написав, що "любить запах депортацій вранці". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Трампа у його соцмережі Truth Social.
Який допис опублікував Трамп?
Президент США опублікував фото у стилі "Апокаліпсис сьогодні", а також написав:"Я люблю запах депортацій вранці...Чикаго збирається дізнатися, чому його називають Міністерством війни".
Трамп опублікував допис у мережі Truth Social / Скриншот
Міграційна політика Трампа: коротко про головне
- Дональд Трамп відомий своєю радикальною міграційною політикою. Ще у січні цього року він дав зрозуміти, що прагне депортувати з Америки тисячі мігрантів.
- Згодом Трамп застосував закон 1798 року – "Акт про іноземних ворогів", щоб депортувати десятки мігрантів без суду. Верховний суд підтримав його рішення, попри різку критику правозахисників і частини суддів.
- Міграційна політика президента США викликала обурення в американських громадян. З 6 червня в Лос-Анджелесі розпочалися протести, викликані діями Служби імміграції та митного контролю США (ICE), яка за наказом Трампа заарештовує нелегальних іммігрантів. Згодом мирні мітинги переросли в масштабні сутички з використанням сльозогінного газу та світло-шумових гранат.