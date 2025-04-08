Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Президент США Дональд Трамп знову вдався до радикальних методів: цього разу – до "Акту про іноземних ворогів", ухваленого ще у 1798 році.

Читайте також Інший президент цього б не зробив, це честь, – Трамп про запровадження нових тарифів

Верховний суд став на бік Трампа у справі депортацій

На його підставі вже депортували десятки людей, підозрюваних у зв’язках з бандами. Верховний суд США став на бік Трампа, але правозахисники б’ють на сполох: мовляв, це порушення базових прав людини.

Верховний суд скасував рішення нижчої інстанції, що зупинило дію "Акту про іноземних ворогів", і тим самим дозволив адміністрації Трампа депортувати ймовірних членів банд без належної юридичної процедури.

Закон 1798 року раніше використовували лише під час війни – зокрема, Першої та Другої світової. Трамп застосував його у мирний час – без офіційного оголошення війни, під виглядом "загрози ззовні".

У березні США відправили понад 130 осіб, підозрюваних у причетності до венесуельської банди Tren de Aragua, до жорстокої в’язниці в Сальвадорі. За словами правозахисників, без суду, без права на захист.

Ліберальні судді виступили з різкою критикою. Соня Сотомайор назвала рішення "небезпечним", а Кетанджі Джексон заявила, що Трамп "використав воєнний закон, аби відправити людей до в'язниці за кордоном". При цьому суддя Емі Барретт стала на їхній бік, хоч і частково.

П’ятеро венесуельців подали позов. Вони стверджують, що не є членами банди, а підозри базуються лише на татуюваннях і футболках з Майклом Джорданом. Їхні адвокати назвали депортації "смертним вироком без суду".

Верховний суд дозволив продовжити депортації. Адміністрація вже ідентифікувала ще понад 250 осіб для можливого виселення. Федеральний суддя Боасберг, який спробував це зупинити, наразі з’ясовує, чи порушив уряд його наказ.

Фактично, рішення Верховного суду відкриває шлях для ще більш масових депортацій – із мінімальним судовим контролем. А Трамп уже натякнув, що це лише початок.