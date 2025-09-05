Політичний коментатор зі США Люк Бізлі в ефірі 24 Каналу зауважив, що країна ризикує отримати "пожежний сигнал п'ятого рівня". Він пояснив, що саме економічні рішення Трампа можуть стати вирішальним чинником його поразки.

Демократичні основи під загрозою

Люк Бізлі зауважив, що США дедалі більше зміщуються від демократії у бік автократії. Він підкреслив, що ситуація стає небезпечною для політичної системи країни.

Ключові демократичні засади справді були підірвані. І мене дуже непокоїть, якщо політична модель Трампа, не обов'язково він сам, а саме його стиль, не буде усунута з влади на наступних президентських виборах,

– наголосив він.

Коментатор пояснив, що у такому разі країна може зіткнутися з політичним "пожежним сигналом п'ятого рівня", що стане попередженням про критичний стан демократії.

Економічні рішення як слабке місце

Бізлі підкреслив, що головним чинником, який може похитнути позиції Трампа, стане економіка. Американці готові миритися з багатьма його помилками, якщо вони не зачіпають їх фінансово.

Найстрашніше, що я зрозумів про американську політику, – це те, що політик на кшталт Трампа може робити багато неправильного, але якщо це не зачіпає людей економічно, вони готові це терпіти,

– пояснив він.

За словами коментатора, нині ситуація інша: тарифна політика, торговельні війни та зростання цін б'ють по кишенях громадян. Саме це, вважає Бізлі, може стати вирішальним ударом по політичних перспективах Трампа.

Чому Трампа все ж переобрали?

Люк Бізлі пояснив, що багато виборців підтримали Трампа попри його провали, бо не відчували прямого удару по власному добробуту. Вони замовчували свої наміри, але згодом відкрито заявили про прихильність до його курсу.

Це була внутрішня провина, усвідомлення, що він не такий уже хороший, але вони все одно за нього проголосували. А з роками вони ставали дедалі голоснішими і впевненішими у своїх поглядах,

– розповів він.

Коментатор підсумував, що така модель політики не зникне одразу, проте поступово може втратити вплив через поразки на виборах і економічні помилки Трампа.

Як змінюється політика Трампа щодо Росії та світу?