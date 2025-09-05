Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в ефірі 24 Каналу зазначив, що зустріч може відбутися найближчими днями. Під час неї, за його словами, Володимир Путін ймовірно спробує нав’язати Дональду Трампу дві концепції.

Перша – не надавати Україні жодної зброї.

Друга – не запроваджувати санкції проти Росії.

Чи варто очікувати позитивних результатів?

Також він додав, що російський диктатор вдаватиметься до маніпуляцій у пчереговорному процесі. Зокрема, може заявити про готовність зустрітися з Володимиром Зеленським у Москві. Втім, український президент проти.

Вони перепетляють ще весь вересень аж до жовтня. Санкції так і не введуть, і Україні нічого не нададуть. Трамп буде визначати ще й гарантії безпеки. Як сказав Макрон, союзникам потрібно декілька тижнів, щоб усе остаточно вирішити,

– сказав Юрій Романюк.

Він додав, що найближчим часом не варто очікувати оптимістичних змін. Трамп не тиснутиме на Путіна, доки той затягуватиме час щонайменше до пізньої осені або навіть до зими. Тим часом Путін реалізовуватиме свої плани — зокрема, нині готується новий наступ на Покровськ, де знову може бути зосереджено понад 100 тисяч військових.

Що відомо про розмову Путіна і Трампа?