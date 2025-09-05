Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала отметил, что встреча может состояться в ближайшие дни. Во время нее, по его словам, Владимир Путин вероятно попытается навязать Дональду Трампу две концепции.

Первая – не предоставлять Украине никакого оружия.

Вторая – не вводить санкции против России.

Стоит ли ожидать положительных результатов?

Также он добавил, что российский диктатор будет прибегать к манипуляциям в переговорном процессе. В частности, может заявить о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. Впрочем, украинский президент против.

Они перепетляют еще весь сентябрь вплоть до октября. Санкции так и не введут, и Украине ничего не предоставят. Трамп будет определять еще и гарантии безопасности. Как сказал Макрон, союзникам нужно несколько недель, чтобы все окончательно решить,

– сказал Юрий Романюк.

Он добавил, что в ближайшее время не стоит ожидать оптимистичных изменений. Трамп не будет давить на Путина, пока тот будет затягивать время как минимум до поздней осени или даже до зимы. Между тем Путин будет реализовывать свои планы - в частности, сейчас готовится новое наступление на Покровск, где снова может быть сосредоточено более 100 тысяч военных.

Что известно о разговоре Путина и Трампа?