В последнее время мировые медиа все чаще спрашивают Трампа, когда он начнет реально давить на Владимира Путина, чтобы тот прекратил боевые действия. Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал в эфире 24 Канала, что президента США это очень раздражает.

Почему Трамп оказался в безвыходной ситуации?

Олег Рыбачук отметил, что, из-за громких заявлений американского лидера о способности завершить российско-украинскую войну, он оказался в ситуации, когда уже не может отказаться от своих слов.

Трампу в какой-то момент казалось, что он может элегантно сказать, что только он стремится к миру, а они (Владимир Зеленский и Владимир Путин – 24 Канал) хотят дальше воевать, поэтому ему лучше выйти и заниматься другими глобальными вещами. Но так не получается,

– отметил он.

По словам главы аналитически-адвокационной организации, президента США "намертво привязался" к проблеме российско-украинской войны. Все потому, что Трамп очень "разогрел ожидания" общества, заявляя, что ему под силу достичь мира за 24 часа президентства.

Несмотря на все, Трамп говорит, что является мировым миротворцем, который прекратил уже не одну войну.

Интересно. Американский президент считает, что его тарифная политика на импорт из других стран положительно влияет на позиции США в мире. Кроме того, по его мнению, это способствовало заключению большого количества мирных соглашений.

Однако на конкретные вопросы относительно методов завершения войны в Украине президент США не может дать четкого ответа.

Время от времени Трамп использует тезисы российской пропаганды, мол, продолжаются переговоры и надо подождать 1 – 2 недели, чтобы посмотреть на результаты. Это вызывает откровенное непонимание, ведь ситуация каждый раз повторяется,

– сказал Олег Рыбачук.

Удивляет, что каждый раз, Трамп отменяет свои же дедлайны, которые устанавливает Путину по мирным переговорам. Председатель аналитически-адвокационной организации отметил, что лидер США всегда что-то придумает, чтобы не делать никаких шагов для давления на Россию, однако это не может продолжаться вечно.

