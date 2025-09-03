Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время общения с журналистами в Белом доме 3 сентября.

Что Трамп говорит о санкциях против Кремля?

Польский репортер во время встречи Трампа с президентом Польши Каролем Навроцким спросил у президента США, почему он много раз выражал разочарование Путиным, но не предпринимал никаких действий.

Когда вы говорите, что никаких действий не было, я думаю, вам следует найти себе новую работу,

– резко ответил Трамп.

Он упомянул о введении вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя за пределами Китая. По словам американского лидера, это стоило России сотни миллиардов долларов. "И я еще не завершил ни вторую, ни третью фазы", – подчеркнул президент США.

Какие еще новые заявления сделал Трамп?