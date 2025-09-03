А также заверил, что тот знает его позицию и должен принять решение. Такое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами в Белом доме, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что сказал Трамп о Путине?
Президент США заявил, что если он будет не доволен решением Путина, общественность увидит, что произойдет. Американский лидер также прокомментировал санкции против России.
Польский репортер спросил у Трампа, почему он много раз выражал разочарование Путиным, но не прибегал ни к каким действиям.
Откуда вы знаете, что никаких действий не было? Вы бы сказали, что введение вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя за пределами Китая, – это никаких действий не было? Это стоит России сотни миллиардов долларов,
– заявил Трамп.
Он добавил, что не завершил еще ни вторую, ни третью фазы. Кроме этого, глава Белого дома посоветовал репортеру найти себе новую работу и призвал его "не рассказывать об этом". А также заметил: "Две недели назад я говорил, что Индия будет иметь проблемы, если будет покупать российскую нефть. И именно это произошло".
Отношение Трампа к Путину и России: что стоит знать
- 2 сентября Дональд Трамп заявил, что разочарован Владимиром Путиным. Он также добавил, что война России против Украины не имеет смысла и не началась бы, если бы он был президентом.
- В тот же день президент США отметил, что узнал новые интересные вещи о Путине, которые будут обнародованы в ближайшие дни. Трамп заметил, что если ничего не получится по урегулированию войны, то Штаты займут другую позицию в отношении России.
- Кроме этого, сообщалось, что США предоставляют Украине оружие для более глубоких ударов по России, в частности новую партию вооружений на сумму около одного миллиарда долларов. Сейчас администрация Дональда Трампа сочетает военную помощь с закулисными переговорами с Кремлем и экономическим давлением на Россию.