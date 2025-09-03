А также заверил, что тот знает его позицию и должен принять решение. Такое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами в Белом доме, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Трамп о Путине?

Президент США заявил, что если он будет не доволен решением Путина, общественность увидит, что произойдет. Американский лидер также прокомментировал санкции против России.

Польский репортер спросил у Трампа, почему он много раз выражал разочарование Путиным, но не прибегал ни к каким действиям.

Откуда вы знаете, что никаких действий не было? Вы бы сказали, что введение вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя за пределами Китая, – это никаких действий не было? Это стоит России сотни миллиардов долларов,

– заявил Трамп.

Он добавил, что не завершил еще ни вторую, ни третью фазы. Кроме этого, глава Белого дома посоветовал репортеру найти себе новую работу и призвал его "не рассказывать об этом". А также заметил: "Две недели назад я говорил, что Индия будет иметь проблемы, если будет покупать российскую нефть. И именно это произошло".

Отношение Трампа к Путину и России: что стоит знать