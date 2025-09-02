Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что Трамп сказал о Путине?
Президент США раскритиковал Владимира Путина в телефонном интервью американскому политтехнологу Скотт Дженнингсу.
Дональд Трамп дал телефонное интервью: смотрите видео
Тысячи людей гибнут. Это не американцы, которые гибнут, а русские и украинцы, и их тысячи, и это война, которая не имеет смысла, и она бы никогда не началась, если бы я был президентом,
– сказал Трамп.
Он также подчеркнул, что очень разочарован Владимиром Путиным. "Посмотрим, что будет дальше, но я очень разочарован президентом Путиным. Я могу это сказать, и мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Это не вопрос Украины. Это вопрос помощи людям жить", – говорит президент США.
Разочарован Путиным: какие заявления делал Трамп ранее?
Президент США заявлял, что он очень разочарован телефонным разговором с российским диктатором, который состоялся 3 июля.
Трамп выразил недовольство действиями российского лидера во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс 13 июля. "Я очень разочарован президентом Путиным. Я думал, что он человек слова, а он всех бомбит", – сказал тогда он.
Американский лидер заявлял, что он разочарован Путиным, в частности, в интервью BBC. На вопрос журналиста, закончил ли он с российским диктатором, президент США продолжил "оставлять дверь открытой". "Я с ним не закончил, но я в нем разочарован", – сказал Трамп.