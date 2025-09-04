Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Трамп заявил, что Путин и Зеленский "еще не готовы" к миру

Что сказал Трамп об армии России в Украине?

Американский президент дал оценку военным действиям России против Украины. По словам Трампа, российские войска движутся медленно, при этом бомбардируют и убивают всех на пути.

Немного, только немного. Вы посмотрите, они продвигаются по сантиметрам, бомбят и убивают всех,

– заявил лидер США.

Трамп подчеркнул, что такая война происходит впервые со времен Второй мировой войны. В то же время ранее сообщалось, что Дональд Трамп считает, что Путин и Зеленский пока не готовы заключить мирное соглашение.

Заявления Трампа о войне в Украине