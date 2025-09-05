Про це американський лідер заявив під час вечері з керівниками найбільших світових ІТ-компаній, яка пройшла в Білому домі і яку транслювали на Fox News, інформує 24 Канал.

Що Трамп сказав про розмову з Путіним?

Трампа запитали, чи планує він після телефонної розмови зі Зеленським найближчим часом поговорити й з Путіним. Він відповів ствердно. Спілкування відбудеться "найближчим часом".

Так, планую. Ми ведемо дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мій погляд, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. А виявляється, що це дещо складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з президентом Путіним, з Україною та все інше,

– зазначив президент США.

Та вкотре згадав про загиблих на війні, зокрема цивільних. Трамп наголосив, що люди "гинуть у таких масштабах, яких не бачили з часів Другої світової війни".

Він додав, що війна Росії проти України стала для нього найскладнішим завданням. "Однак ми його вирішимо. Ми все владнаємо", – завершив він.

Що відомо про розмову Трампа зі Зеленським та європейцями?