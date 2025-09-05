Про це в ефірі 24 Каналу говорили з аналітиком Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євгеном Костогризовим. За його словами, не варто очікувати від Дональда Трампа якихось серйозних проукраїнських заяв. Але й тут є свої нюанси.

Чого очікувати від Трампа?

Як наголосив Костогризов, у цьому випадку навряд чи варто розраховувати на якісь виняткові заяви. Найімовірніше, не буде чогось такого, чого він вже не говорив.

Винятково проукраїнськими ці заяви точно не будуть. При цьому й повного розвороту в бік Росії теж очікувати не варто. Є низка людей, які кажуть, що Трамп хоче піти шляхом найменшого спротиву, щоб змусити Україну на щось піти, а не на Росію. Але тут я не згоден,

– зазначив Костогризов.

В такому випадку Трамп тоді зіштовхнеться вже з абсолютним нерозумінням з боку союзників, які в нього залишилися в Європі.

Тому, найімовірніше, Трамп знову говоритиме, що він незадоволений Путіним; почне робити певні ультиматуми. Але насправді чогось особливо зараз від президента США очікувати не варто.

Чи є прогрес щодо мирних переговорів?