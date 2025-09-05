Об этом в эфире 24 Канала говорили с аналитиком Совета внешней политики "Украинская призма" Евгением Костогрызовым. По его словам, не стоит ожидать от Дональда Трампа каких-то серьезных проукраинских заявлений. Но и тут есть свои нюансы.
Чего ожидать от Трампа?
Как отметил Костогрызов, в этом случае вряд ли стоит рассчитывать на какие-то исключительные заявления. Скорее всего, не будет чего-то такого, чего он уже не говорил.
Исключительно проукраинскими эти заявления точно не будут. При этом и полного разворота в сторону России тоже ожидать не стоит. Есть ряд людей, которые говорят, что Трамп хочет пойти по пути наименьшего сопротивления, чтобы заставить Украину на что-то пойти, а не на Россию. Но тут я не согласен,
– отметил Костогрызов.
В таком случае Трамп тогда столкнется уже с абсолютным непониманием со стороны союзников, которые у него остались в Европе.
Поэтому, вероятнее всего, Трамп снова будет говорить, что он недоволен Путиным; начнет делать определенные ультиматумы. Но на самом деле чего-то особенно сейчас от президента США ожидать не стоит.
Есть ли прогресс по мирным переговорам?
- Ранее Трамп неоднократно угрожал России серьезными последствиями, если они не пойдут на прекращение огня. Путин ничего не сделал, но президент США пока также воздерживается от жестких действий.
- По данным СМИ, 4 сентября состоялся разговор между лидерами стран "Коалиции желающих" и Трампом, который оказался напряженным. Европейские лидеры разочарованы, что президент США не вводит санкции против России. Сам Трамп недоволен, что Европа продолжает покупать российскую нефть.
- Также Трамп заявил, что планирует в ближайшее время телефонный разговор с Путиным.