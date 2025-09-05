Об этом в эфире 24 Канала говорили с аналитиком Совета внешней политики "Украинская призма" Евгением Костогрызовым. По его словам, не стоит ожидать от Дональда Трампа каких-то серьезных проукраинских заявлений. Но и тут есть свои нюансы.

К теме Если не получится, мы займем другую позицию, – Трамп загадочно ответил на вопрос о войне и Путине

Чего ожидать от Трампа?

Как отметил Костогрызов, в этом случае вряд ли стоит рассчитывать на какие-то исключительные заявления. Скорее всего, не будет чего-то такого, чего он уже не говорил.

Исключительно проукраинскими эти заявления точно не будут. При этом и полного разворота в сторону России тоже ожидать не стоит. Есть ряд людей, которые говорят, что Трамп хочет пойти по пути наименьшего сопротивления, чтобы заставить Украину на что-то пойти, а не на Россию. Но тут я не согласен,

– отметил Костогрызов.

В таком случае Трамп тогда столкнется уже с абсолютным непониманием со стороны союзников, которые у него остались в Европе.

Поэтому, вероятнее всего, Трамп снова будет говорить, что он недоволен Путиным; начнет делать определенные ультиматумы. Но на самом деле чего-то особенно сейчас от президента США ожидать не стоит.

Есть ли прогресс по мирным переговорам?