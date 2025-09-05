Це назвали абсурдною заявою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.
Як заяву Путіна прокоментували у МЗС?
Як повідомив під час брифінгу 5 вересня речник МЗС Георгій Тихий, подібні твердження виглядають абсурдними.
Він заявив, що "російській наглості не має меж".
Гарантій безпеки Росії від чого? Від самої себе? Це абсурд. Просто російській наглості немає меж,
– зазначив він.
Путін хоче "гарантій безпеки" для Росії: що відомо
- Путін пригрозив атакувати іноземні сили в Україні, заявивши, що вони будуть вважатися законними цілями для Росії. Він додав, що у разі досягнення домовленостей щодо довгострокового миру, жодного сенсу у перебуванні іноземних військ в Україні не буде. Диктатор цинічно наголосив, що, мовляв, хай ніхто не сумнівається у тому, що Росія дотримуватиметься усіх домовленостей по Україні.
- Він запевнив, що поважатиме ті гарантії безпеки, які "мають бути вироблені й для Росії, й для України".