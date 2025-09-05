Это назвали абсурдным заявлением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Как заявление Путина прокомментировали в МИД?

Как сообщил во время брифинга 5 сентября представитель МИД Георгий Тихий, подобные утверждения выглядят абсурдными.

Он заявил, что "российской наглости нет предела".

Гарантий безопасности России от чего? От самой себя? Это абсурд. Просто российской наглости нет предела,

– отметил он.

