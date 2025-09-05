Свое недовольство Владимир Путин выразил на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума, сообщает 24 Канал.

Что сказал Путин о размещении миротворцев в Украине?

Он прибег к очередным угрозам, заявив, что иностранные силы в Украине Россия будет считать законными целями.

Если там (в Украине – 24 Канал) будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, когда продолжаются боевые действия, то они будут законными целями для поражения,

– заметил Путин.

Он добавил, что в случае достижения договоренностей о долгосрочном мире, никакого смысла в пребывании иностранных войск в Украине не будет.

Диктатор цинично подчеркнул, что, мол, пусть никто не сомневается в том, что Россия будет соблюдать все договоренности по Украине. В то же время, он уточнил, что, якобы, с Москвой до сих пор никто не обсуждал решение по Украине на "серьезном уровне".

Владимир Путин заверил, что будет уважать те гарантии безопасности, которые "должны быть выработаны и для России, и для Украины".

Отдельно глава Кремля отметил, что у него еще не было телефонного разговора с Дональдом Трампом по итогам встречи "коалиции решительных" 4 сентября.

Что известно об идее размещения войск Запада в Украине?