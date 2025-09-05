Свое недовольство Владимир Путин выразил на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Песков оценил разговоры Путина и Трампа
Что сказал Путин о размещении миротворцев в Украине?
Он прибег к очередным угрозам, заявив, что иностранные силы в Украине Россия будет считать законными целями.
Если там (в Украине – 24 Канал) будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, когда продолжаются боевые действия, то они будут законными целями для поражения,
– заметил Путин.
Он добавил, что в случае достижения договоренностей о долгосрочном мире, никакого смысла в пребывании иностранных войск в Украине не будет.
Диктатор цинично подчеркнул, что, мол, пусть никто не сомневается в том, что Россия будет соблюдать все договоренности по Украине. В то же время, он уточнил, что, якобы, с Москвой до сих пор никто не обсуждал решение по Украине на "серьезном уровне".
Владимир Путин заверил, что будет уважать те гарантии безопасности, которые "должны быть выработаны и для России, и для Украины".
Отдельно глава Кремля отметил, что у него еще не было телефонного разговора с Дональдом Трампом по итогам встречи "коалиции решительных" 4 сентября.
Что известно об идее размещения войск Запада в Украине?
- В четверг, 4 сентября, в Париже состоялся саммит "коалиции желающих". На нем обсуждали, какой вклад каждая из стран-участников готова внести в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве.
- По итогам саммита президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 35 лидеров "Коалиции желающих" согласились предоставить Украине гарантии безопасности. Также 26 стран готовы отправить войска в Украину или поддержать их. Эти войска будут размещены не на линии фронта и будут цель предотвратить повторную агрессию со стороны России.
- Как пишет "Радио Свобода", 10 государств могут отправить войска в Украину. Среди них – Великобритания, Франция, Нордические страны и государства Балтии, Нидерланды, Австралия.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в решение Украины о присутствии иностранных войск на ее территории. Он также отметил, что роль Путина в формировании позиций Запада не должна преувеличиваться и не должна диктовать международные правила.
- Страны-члены "Коалиции желающих" договорились поставлять Украине ракеты большой дальности для укрепления оборонных запасов страны.
- Ранее США говорили о том, что американских войск на Украине не будет. В то же время, Вашингтон согласен поддержать силы сдерживания с воздуха.