Своє невдоволення Володимир Путін висловив на пленарному засіданні у рамках Східного економічного форуму, передає 24 Канал.

Що сказав Путін про розміщення миротворців в Україні?

Він вдався до чергових погроз, заявивши, що іноземні сили в Україні Росія вважатиме законними цілями.

Якщо там (в Україні – 24 Канал) з'являтимуться якісь війська, особливо зараз, коли тривають бойові дії, то вони будуть законними цілями для ураження,

– зауважив Путін.

Він додав, що у разі досягнення домовленостей щодо довгострокового миру, жодного сенсу у перебуванні іноземних військ в Україні не буде.

Диктатор цинічно наголосив, що, мовляв, хай ніхто не сумнівається у тому, що Росія дотримуватиметься усіх домовленостей по Україні. Водночас він уточнив, що, буцімто, із Москвою досі ніхто не обговорював рішення щодо України на "серйозному рівні".

Володимир Путін запевнив, що поважатиме ті гарантії безпеки, які "мають бути вироблені і для Росії, і для України".

Окремо очільник Кремля зауважив, що він ще не мав телефонної розмови із Дональдом Трампом за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" 4 вересня.

Що відомо про ідею розміщення військ Заходу в Україні?