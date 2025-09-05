Про симпатію Дональда Трампа до Володимира Путіна свідчить і те, що американський лідер постійно погрожує за умовні два тижні запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо та не піде на мир, однак, зрештою, погрози лишаються лише словами, передає 24 Канал.
Як у Кремлі оцінюють взаємини США та Росії?
Речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам охарактеризував поточні відносини між Росією та США.
За словами чиновника, взаєминам між країнами було завдано занадто серйозної шкоди. На "вихід із повного заціпеніння" потрібен час.
Пєсков заявив, що процес нормалізації відносин між Москвою та Вашингтоном відбувається повільно, оскільки вони неабияк деградували за правління попередньої адміністрації США.
Також російський чиновник оцінив телефонні розмови Володимира Путіна та Дональда Трампа.
Це непрості розмови. Кожен обстоює інтереси своєї країни. Але Путін це високо цінує. Він вдячний Трампу за це,
– зазначив Пєсков.
️Він додав, що Кремль сприймає Трампа саме як президента США, без додаткових суб'єктивних характеристик.
Що відомо про розмови Трампа і Путіна?
- Лідери США та Росії за час другої каденції Трампа провели з десяток бесід. Втім, жодна з них не принесла результату у питанні завершення війни. Диктатор не погоджувався на повне припинення вогню, на якому наполягав президент США. У липні, коли Путін вкотре відмовив Трампу, останній визнав, що диктатор ігнорує його заклики до миру. Політик заявив, що намагається зупинити Путіна, проте після кожної розмови російський президент продовжує обстрілювати Україну: "Я приходжу додому та кажу дружині, що говорив з Путіним, у нас була чудова розмова. Вона каже: "Справді? Ще одне місто обстріляли, тож розумієш".
- Однак після того, як на початку серпня спецпосланець Трампа Стів Віткофф відвідав Москву риторика американського президента щодо Росії знову змінилася. Очільнику Кремля вдалося переконати США, що він готовий на значні поступки у питанні України та "виграти" особисту зустріч із Трампом на Алясці.
- Після саміту лідерів на Алясці 15 серпня Дональд Трамп відмовився від своєї ідеї повного припинення вогню та підтримав пропозицію Путіна.
- 18 серпня Трамп і Путін вкотре поговорили. У Білому домі заявили, що останній пообіцяв зустрітися із Зеленським. У Кремлі своєю чергою заперечили.
- 4 вересня Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з Володимиром Путіним, підкресливши, що веде з ним "хороший діалог".