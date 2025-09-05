О симпатии Дональда Трампа к Владимиру Путину свидетельствует и то, что американский лидер постоянно угрожает за условные две недели ввести серьезные санкции против России, если та не пойдет на мир, однако, в конце концов, угрозы остаются лишь словами, передает 24 Канал.
Как в Кремле оценивают взаимоотношения США и России?
Представитель Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам охарактеризовал текущие отношения между Россией и США.
По словам чиновника, взаимоотношениям между странами был нанесен слишком серьезный ущерб. На "выход из полного оцепенения" требуется время.
Песков заявил, что процесс нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном происходит медленно, поскольку они изрядно деградировали при правлении предыдущей администрации США.
Также российский чиновник оценил телефонные разговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.
Это непростые разговоры. Каждый отстаивает интересы своей страны. Но Путин это высоко ценит. Он благодарен Трампу за это,
– отметил Песков.
Он добавил, что Кремль воспринимает Трампа именно как президента США, без дополнительных субъективных характеристик.
Что известно о разговорах Трампа и Путина?
- Лидеры США и России за время второй каденции Трампа провели с десяток бесед. Впрочем, ни одна из них не принесла результата в вопросе завершения войны. Диктатор не соглашался на полное прекращение огня, на котором настаивал президент США. В июле, когда Путин в очередной раз отказал Трампу, последний признал, что диктатор игнорирует его призывы к миру. Политик заявил, что пытается остановить Путина, однако после каждого разговора российский президент продолжает обстреливать Украину: "Я прихожу домой и говорю жене, что говорил с Путиным, у нас был замечательный разговор. Она говорит: "Правда? Еще один город обстреляли, так что понимаешь".
- Однако после того, как в начале августа спецпосланник Трампа Стив Уиткофф посетил Москву риторика американского президента в отношении России снова изменилась. Главе Кремля удалось убедить США, что он готов на значительные уступки в вопросе Украины и "выиграть" личную встречу с Трампом на Аляске.
- После саммита лидеров на Аляске 15 августа Дональд Трамп отказался от своей идеи полного прекращения огня и поддержал предложение Путина.
- 18 августа Трамп и Путин в очередной раз поговорили. В Белом доме заявили, что последний пообещал встретиться с Зеленским. В Кремле в свою очередь эту информацию опровергли.
- 4 сентября Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным, подчеркнув, что ведет с ним "хороший диалог".