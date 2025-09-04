Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что прежде всего Трамп хочет нормализовать отношения с Россией. А война в Украине ему в этом мешает. Он будет до последнего тянуть, чтобы не усиливать давление на Россию и не обижать Путина.

Готов ли Трамп жестко действовать против России?

Как отметил Саакян, со временем под давлением обстоятельств, когда у Трампа уже не будет возможности тянуть, он пойдет на жесткие действия в отношении России. В Кремле же пытаются максимально затянуть этот момент.

Не стоит ждать, что Трамп ударит по России, когда закончится ультиматум. Он сделает это тогда, когда иссякнет весь потенциал заигрывания с Россией. А этот ресурс у Трампа уже исчерпывается,

– сказал Саакян.

Зато Европа начинает понемногу поджимать Трампа к тому, чтобы он наконец пошел на жесткие действия в отношении России. Там уже прозвучал ряд неприятных для президента США заявлений.

Обратите внимание! Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза недавно проехался по Трампу. Он его буквально назвал его "российским активом".

После приезда в Вашингтон в августе Европа осознала себя единой командой. Но по этому поводу есть также несколько вопросов.

Первый вопрос – удалось ли действительно стать командой? Или же это был случайный сбор под давлением страха? Второе – какой общий уровень решимости у такой Европы? Третье – насколько Европа готова жестко действовать в отношении Трампа?

– отметил Саакян.

