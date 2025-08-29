Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на португальское агентство Lusa.

Что сказал португальский президент о Трампе?

Марселу Ребелу де Соуза заявил, что администрация нынешнего президента США создала условия, которые дают России время для продвижения на фронте в Украине. По словам португальского главы, в отличие от Европы, которая ввела санкции против России, Вашингтон лишь угрожал сделать это.

Президент Португалии также утверждал, что Соединенные Штаты сейчас поддерживают "привилегированный диалог" с Россией, тогда как европейские страны были вынуждены "буквально проталкиваться" в недавние переговоры в Вашингтоне, которые были направлены на поиск мира.

Ребелу де Соуза также назвал Трампа "российским активом", отметив, что его стиль руководства подрывает разделение власти и традиционные демократические структуры.

Верховный лидер крупнейшей сверхдержавы мира, объективно, является советским... российским активом,
– сказал президент Португалии.

Он предупредил, что такой подход, который может даже распространиться на вмешательство в частные компании, суды или Федеральную резервную систему, был бы "очень поразительным в другую эпоху".

Президент Португалии прошелся по Дональду Трампу / Видео с аккаунта @Mollyploofkins в соцсети Х

Марселу Ребелу де Соуза также подчеркнул, что толерантность к действиям Трампа была создана сегодняшним глобальным эмоциональным климатом. По мнению португальского главы, возможно, еще не существует альянса между США и Россией, основанного на дружбе или идеологическом соучастии, но, как утверждает Соуза, администрация Трампа последовательно отдает предпочтение стратегическим интересам России.

Как Трамп сейчас пытается закончить войну России против Украины?

  • Издание The Atlantic пишет, что Дональд Трамп выразил недовольство относительно затягивания процесса урегулирования войны в Украине, считая требования Украины и Европы "нереалистичными". Президент США якобы отметил, что Украине все же необходимо смириться с потерей части территории, чтобы война закончилась.

  • Американский лидер также не исключил, что может ввести новые санкции против Кремля в случае отказа Москвы от переговоров. На вопрос, оказался ли Путин снова под риском экономических ограничений, президент США ответил утвердительно.

  • Интересно, что президент США несколько раз подряд давал Путину "две недели" на завершение войны. Однако эти две недели проходили, и ничего не происходило.