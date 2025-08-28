Детали передает 24 Канал.

Что сказал Трамп об ударе по Киеву 28 августа?

Левитт достаточно кратко высказалась об отношении Трампа к обстрелу Киева. По ее словам, президент США "был не доволен, но и не удивлен".

Далее она объяснила мнение Трампа относительно войны России против Украины.

Это две страны, которые находятся в состоянии войны уже очень давно. Россия атаковала Киев, а также Украина недавно нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам. Фактически, они вывели из строя 20% мощностей российских НПЗ во время атак в течение августа... Возможно, обе стороны этой войны не готовы сами ее прекратить,

– сказала пресс-секретарь.