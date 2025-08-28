Там осудили удар, но не упомянули, кто именно его совершил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение МИД Словакии в соцсети Х.
К теме Массированная атака на Киев "Шахедами" и ракетами: что известно о пострадавших и жертвах
Что написали в МИД Словакии об атаке на Киев 28 августа?
Словацкое министерство иностранных дел написало, что во время авиаударов ночью 28 августа в Украине была атакована гражданская инфраструктура, что привело к дальнейшим жертвам среди гражданского населения, в частности детей в Киеве.
В Братиславе отметили, что среди поврежденных зданий – офис Делегации ЕС, где также размещаются словацкие сотрудники.
Словакия последовательно осуждает нападения на гражданское население - будь то в Украине, Газе, или где-либо еще. Такие действия подрывают усилия, направленные на достижение мира, которые необходимо принимать срочно и справедливо в нашем соседстве или в регионе Ближнего Востока,
– говорится в заметке.
В то же время МИД Словакии умолчало, что атаку по Киеву осуществила именно Россия. В комментариях к сообщению пользователи сети напомнили, что ракеты по Киеву запустила именно та армия, на парад которой словацкий премьер Роберт Фицо ездил в Москву в мае 2025 года.
Какие последствия российского комбинированного обстрела Киева 28 августа?
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что российская армия осуществила массированную комбинированную атаку по Киеву, запустив воздушные цели с разных направлений. На украинскую столицу летели "Герберы", "Шахеды", баллистика, крылатые ракеты, "Кинжалы" и тому подобное.
В целом, по словам главы КГВА, последствия российского обстрела фиксировали в 20 локациях. В частности, в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.
В Дарницком районе Киева удар произошел в 5-этажный дом, в результате чего он был разрушен, а под завалами находились люди. Владимир Зеленский показал, что враг целенаправленно попадает в многоэтажку в жилом районе столицы.
В результате российского обстрела в Киеве погибли по меньшей мере 19 человек. Количество пострадавших возросло до 63. В то же время поисково-спасательные работы в столице еще продолжаются.
В Европейском Союзе осудили очередной российский обстрел Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС продолжит "оказывать максимальное давление на Россию", а также в ближайшее время утвердит 19-й пакет санкций против страны-агрессора.