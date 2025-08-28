Там осудили удар, но не упомянули, кто именно его совершил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение МИД Словакии в соцсети Х.

Что написали в МИД Словакии об атаке на Киев 28 августа?

Словацкое министерство иностранных дел написало, что во время авиаударов ночью 28 августа в Украине была атакована гражданская инфраструктура, что привело к дальнейшим жертвам среди гражданского населения, в частности детей в Киеве.

В Братиславе отметили, что среди поврежденных зданий – офис Делегации ЕС, где также размещаются словацкие сотрудники.

Словакия последовательно осуждает нападения на гражданское население - будь то в Украине, Газе, или где-либо еще. Такие действия подрывают усилия, направленные на достижение мира, которые необходимо принимать срочно и справедливо в нашем соседстве или в регионе Ближнего Востока,

– говорится в заметке.

В то же время МИД Словакии умолчало, что атаку по Киеву осуществила именно Россия. В комментариях к сообщению пользователи сети напомнили, что ракеты по Киеву запустила именно та армия, на парад которой словацкий премьер Роберт Фицо ездил в Москву в мае 2025 года.

