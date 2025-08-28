Там засудили удар, але не згадали, хто саме його здійснив. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис МЗС Словаччини у соцмережі Х.
До теми Масована атака на Київ "Шахедами" та ракетами: що відомо про постраждалих і жертв
Що написали у МЗС Словаччини про атаку на Київ 28 серпня?
Словацьке міністерство закордонних справ написало, що під час авіаударів вночі 28 серпня в Україні була атакована цивільна інфраструктура, що призвело до подальших жертв серед цивільного населення, зокрема дітей у Києві.
У Братиславі зазначили, що серед пошкоджених будівель – офіс Делегації ЄС, де також розміщуються словацькі співробітники.
Словаччина послідовно засуджує напади на цивільне населення — чи то в Україні, Газі, чи деінде. Такі дії підривають зусилля, спрямовані на досягнення миру, які необхідно вживати терміново та справедливо в нашому сусідстві чи в регіоні Близького Сходу,
– йдеться у дописі.
Водночас МЗС Словаччини замовчало, що атаку по Києву здійснила саме Росія. У коментарях до допису користувачі мережі нагадали, що ракети по Києву запустила саме та армія, на парад якої словацький прем'єр Роберт Фіцо їздив до Москви в травні 2025 року.
Які наслідки російського комбінованого обстрілу Києва 28 серпня?
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко наголосив, що російська армія здійснила масовану комбіновану атаку по Києву, запустивши повітряні цілі з різних напрямків. На українську столицю летіли "Гербери", "Шахеди", балістика, крилаті ракети, "Кинджали" тощо.
Загалом, за словами очільника КМВА, наслідки російського обстрілу фіксували у 20 локаціях. Зокрема, у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.
У Дарницькому районі Києва удар стався у 5-поверховий будинок, внаслідок чого його було зруйновано, а під завалами перебували люди. Володимир Зеленський показав, що ворог цілеспрямовано влучає у багатоповерхівку у житловому районі столиці.
Внаслідок російського обстрілу у Києві загинуло щонайменше 19 людей. Кількість постраждалих зросла до 63. Водночас пошуково-рятувальні роботи у столиці ще тривають.
У Європейському Союзі засудили черговий російський обстріл України. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС продовжить "чинити максимальний тиск на Росію", а також найближчим часом затвердить 19-й пакет санкцій проти країни-агресорки.