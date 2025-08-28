Там засудили удар, але не згадали, хто саме його здійснив. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис МЗС Словаччини у соцмережі Х.

Що написали у МЗС Словаччини про атаку на Київ 28 серпня?

Словацьке міністерство закордонних справ написало, що під час авіаударів вночі 28 серпня в Україні була атакована цивільна інфраструктура, що призвело до подальших жертв серед цивільного населення, зокрема дітей у Києві.

У Братиславі зазначили, що серед пошкоджених будівель – офіс Делегації ЄС, де також розміщуються словацькі співробітники.

Словаччина послідовно засуджує напади на цивільне населення — чи то в Україні, Газі, чи деінде. Такі дії підривають зусилля, спрямовані на досягнення миру, які необхідно вживати терміново та справедливо в нашому сусідстві чи в регіоні Близького Сходу,
– йдеться у дописі.

Водночас МЗС Словаччини замовчало, що атаку по Києву здійснила саме Росія. У коментарях до допису користувачі мережі нагадали, що ракети по Києву запустила саме та армія, на парад якої словацький прем'єр Роберт Фіцо їздив до Москви в травні 2025 року.

Які наслідки російського комбінованого обстрілу Києва 28 серпня?

  • Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко наголосив, що російська армія здійснила масовану комбіновану атаку по Києву, запустивши повітряні цілі з різних напрямків. На українську столицю летіли "Гербери", "Шахеди", балістика, крилаті ракети, "Кинджали" тощо.

  • Загалом, за словами очільника КМВА, наслідки російського обстрілу фіксували у 20 локаціях. Зокрема, у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

  • У Дарницькому районі Києва удар стався у 5-поверховий будинок, внаслідок чого його було зруйновано, а під завалами перебували люди. Володимир Зеленський показав, що ворог цілеспрямовано влучає у багатоповерхівку у житловому районі столиці.

  • Внаслідок російського обстрілу у Києві загинуло щонайменше 19 людей. Кількість постраждалих зросла до 63. Водночас пошуково-рятувальні роботи у столиці ще тривають.

  • У Європейському Союзі засудили черговий російський обстріл України. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС продовжить "чинити максимальний тиск на Росію", а також найближчим часом затвердить 19-й пакет санкцій проти країни-агресорки.