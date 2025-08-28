Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграм-канале первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

К теме Игнат ответил на хейт о якобы "лжи" относительно сбитых целей в официальной статистике

Какими были первые мгновения после российского обстрела Киева?

Алексей Билошицкий отметил, что патрульные полицейские одними из первых прибыли на место трагедии в Киеве, чтобы спасти раненых. Правоохранители оказывали домедицинскую помощь, эвакуировали травмированных в ближайшие больницы и карет скорой, разбирали завалы и помогали людям добраться до безопасных мест.

Также следили за тем, чтобы специальная техника беспрепятственно добралась до локаций. Мы все время были рядом, чтобы спасти как можно больше жизней,

– написал Билошицкий.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции выразил искренние соболезнования всем, кто потерял родных во время этого циничного удара. Правоохранитель также отметил, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

Первые минуты после удара по Киеву 28 августа / Видео Патрульной полиции Украины

Интересно! Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российская массированная атака по Украине 28 августа была похожа на обстрел, который был 21 августа. Но на этот раз без использования "Калибров".

Что известно о российском ударе по Киеву 28 августа?