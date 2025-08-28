Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Игната в эфире телемарафона.

Читайте также Фактически, одинаковые атаки, – Игнат о вражеской тактике массированных обстрелов 21 и 28 августа

Как Игнат прокомментировал официальную статистику?

В ночь на 28 августа Россия нанесла по Украине очередной массированный удар. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ заявили, что ПВО сбила/подавила 589 воздушных целей врага:

563 беспилотника;

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

18 крылатых ракет Х-101.

По словам Юрия Игната, силам ПВО удалось сбить 7 из 9 баллистических ракет, что является очень высоким показателем.

Разве мало тех попаданий, которые официально идут в статистику? Около 30 дронов не было сбито. Есть прямые попадания, точнее 5 ракет, которые официально можно назвать попаданием. Также в десятках локаций сбиты дроны и ракеты, которые никуда не денутся, когда будут падать и наносить ущерб на земле,

– пояснил он.

Игнат отметил, что за этой статистикой стоит огромная работа десятков тысяч людей Сил обороны, которые ведут противовоздушные бои.

Что известно о ночном обстреле Киева?