Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Игната в эфире телемарафона.
Как Игнат прокомментировал официальную статистику?
В ночь на 28 августа Россия нанесла по Украине очередной массированный удар. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ заявили, что ПВО сбила/подавила 589 воздушных целей врага:
- 563 беспилотника;
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 18 крылатых ракет Х-101.
По словам Юрия Игната, силам ПВО удалось сбить 7 из 9 баллистических ракет, что является очень высоким показателем.
Разве мало тех попаданий, которые официально идут в статистику? Около 30 дронов не было сбито. Есть прямые попадания, точнее 5 ракет, которые официально можно назвать попаданием. Также в десятках локаций сбиты дроны и ракеты, которые никуда не денутся, когда будут падать и наносить ущерб на земле,
– пояснил он.
Игнат отметил, что за этой статистикой стоит огромная работа десятков тысяч людей Сил обороны, которые ведут противовоздушные бои.
Что известно о ночном обстреле Киева?
- Этой ночью вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Дарницком районе Киева, полностью разрушив один из подъездов. По предварительным данным, снаряд попал примерно на уровне третьего-четвертого этажа, что привело к значительным разрушениям и гибели людей.
- Вражеский удар унес жизни по меньшей мере 18 человек. Погибли, в частности, четверо детей. Самой маленькой жертве обстрела – всего три годика.
- В память обо всех погибших в Киеве объявлен день траура. В пятницу, 29 августа, в столице запрещены массовые мероприятия, а также будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города.