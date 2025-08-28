Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Ігната в ефірі телемарафону.

Читайте також Фактично, однакові атаки, – Ігнат про ворожу тактику масованих обстрілів 21 та 28 серпня

Як Ігнат прокоментував офіційну статистику?

У ніч на 28 серпня Росія завдала по Україні чергового масованого удару. Згодом у Повітряних силах ЗСУ заявили, що ППО збила/подавила 589 повітряних цілей ворога:

563 безпілотники;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

18 крилатих ракет Х-101.

За словами Юрія Ігната, силам ППО вдалося збити 7 із 9 балістичних ракет, що є дуже високим показником.

Хіба мало тих влучань, які офіційно йдуть у статистику? Близько 30 дронів не було збито. Є прямі влучання, точніше 5 ракет, які офіційно можна назвати влучанням. Також в десятках локацій збиті дрони та ракети, які нікуди не дінуться, коли будуть падати та завдавати шкоди на землі,

– пояснив він.

Ігнат наголосив, що за цією статистикою стоїть величезна робота десятків тисяч людей Сил оборони, які ведуть протиповітряні бої.

Що відомо про нічний обстріл Києва?