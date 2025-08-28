Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Ігната в ефірі телемарафону.
Як Ігнат прокоментував офіційну статистику?
У ніч на 28 серпня Росія завдала по Україні чергового масованого удару. Згодом у Повітряних силах ЗСУ заявили, що ППО збила/подавила 589 повітряних цілей ворога:
- 563 безпілотники;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 18 крилатих ракет Х-101.
За словами Юрія Ігната, силам ППО вдалося збити 7 із 9 балістичних ракет, що є дуже високим показником.
Хіба мало тих влучань, які офіційно йдуть у статистику? Близько 30 дронів не було збито. Є прямі влучання, точніше 5 ракет, які офіційно можна назвати влучанням. Також в десятках локацій збиті дрони та ракети, які нікуди не дінуться, коли будуть падати та завдавати шкоди на землі,
– пояснив він.
Ігнат наголосив, що за цією статистикою стоїть величезна робота десятків тисяч людей Сил оборони, які ведуть протиповітряні бої.
Що відомо про нічний обстріл Києва?
- Цієї ночі ворожа ракета потрапила у п'ятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва, повністю зруйнувавши один із під’їздів. За попередніми даними, снаряд влучив приблизно на рівні третього-четвертого поверху, що призвело до значних руйнувань і загибелі людей.
- Ворожий удар забрав життя щонайменше 18 людей. Загинули, зокрема, четверо дітей. Найменшій жертві обстрілу – всього три рочки.
- У пам'ять про всіх загиблих у Києві оголошено день жалоби. У п'ятницю, 29 серпня, в столиці заборонені масові заходи, а також будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.