Що сказав Трамп про удар по Києву 28 серпня?

Левітт досить коротко висловилася про ставлення Трампа до обстрілу Києва. За її словами, президент США "був не задоволений, але й не здивований".

Далі вона пояснила думку Трампа щодо війни Росії проти України.

Це дві країни, які перебувають у стані війни вже дуже давно. Росія атакувала Київ, а також Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, вони вивели з ладу 20% потужностей російських НПЗ під час атак протягом серпня... Можливо, обидві сторони цієї війни не готові самі її припинити,

– сказала речниця.

Трамп нібито продовжить спостерігати за розвитком подій. Він вважає, що Україна та Росія самі не можуть завершити війну.

Також Білий дім анонсував, що президент США зробить "деякі важливі заяви". Це відбудеться "скоро".