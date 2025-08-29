Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на португальське агентство Lusa.

Що сказав португальський президент про Трампа?

Марселу Ребелу де Соза заявив, що адміністрація нинішнього президента США створила умови, які дають Росії час для просування на фронті в Україні. За словами португальського очільника, на відміну від Європи, яка запровадила санкції проти Росії, Вашингтон лише погрожував зробити це.

Президент Португалії також стверджував, що Сполучені Штати зараз підтримують "привілейований діалог" з Росією, тоді як європейські країни були змушені "буквально проштовхуватися" у нещодавні переговори у Вашингтоні, що були спрямовані на пошук миру.

Ребелу де Соза також назвав Трампа "російським активом", наголосивши, що його стиль керівництва підриває розподіл влади та традиційні демократичні структури.

Верховний лідер найбільшої наддержави світу, об'єктивно, є радянським… російським активом,

– сказав президент Португалії.

Він попередив, що такий підхід, який може навіть поширитися на втручання в приватні компанії, суди чи Федеральну резервну систему, був би "дуже разючим в іншу епоху".

Президент Португалії пройшовся по Дональду Трампу / Відео з акаунту @Mollyploofkins у соцмережі Х

“He functions as an asset.”



The President of Portugal says that Trump is a Russian asset. pic.twitter.com/D4ySbE4Xb7 — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) August 28, 2025

Марселу Ребелу де Соза також підкреслив, що толерантність до дій Трампа була створена сьогоднішнім глобальним емоційним кліматом. На думку португальського очільника, можливо, ще не існує альянсу між США та Росією, що ґрунтується на дружбі чи ідеологічній співучасті, але, як стверджує Соза, адміністрація Трампа послідовно віддає перевагу стратегічним інтересам Росії.

