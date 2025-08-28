Що планує ЄС щодо санкцій?

Зокрема ЄС працює над 19-м пакетом санкцій, який наразі головним чином спрямований проти російських викрадачів українських дітей, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Кремль знайшов спосіб поповнювати бюджет на війну

Зокрема міністри закордонних справ ЄС зустрінуться цього тижня у Копенгагені та обговорять низку варіантів. Очікується, що йтиметься про застосування так званого інструменту протидії обходу санкцій.

Його ухвалили ще у 2023 році, але досі жодного разу не використали.

Цей механізм може заборонити експорт, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які вважаються такими, що сприяють обходу санкцій,

– пояснили у тексті.

Також міністри розглянуть можливість подальших обмежень, які стосуватимуться російських нафтогазового та фінансового секторів, а також додаткових обмежень імпорту та експорту російських товарів.

Історично ЄС неохоче вдавався до вторинних санкцій, як зазначили у Bloomberg. Але оскільки ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії, то стає очевидно, що можливості для запровадження безпосередніх санкцій проти Москви фактично вичерпано.

Трамп запровадив так звані вторинні тарифи, щоб покарати Індію за закупівлі російської нафти, які вважаються формою неявної підтримки війни Москви проти України,

– нагадали у матеріалі.

Зверніть увагу! Хоча європейські союзники й закликали Трампа до запровадження додаткових заходів проти Росії, США поки що утримуються від ухвалення ширшого пакета так званих "кісткодробильних" санкцій.

Як санкції впливають на Росію?