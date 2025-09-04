Таку заяву Марк Рютте зробив під час саміту IISS Prague Defence Summit. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на матеріал The Guardian.
Дивіться також Внесок Німеччини в гарантії безпеки для України: Spiegel дізнався деталі
Що сказав Марк Рютте стосовно російських військ в Україні?
Генсек НАТО заявив, що Росія не має жодного права втручатися в рішення України щодо присутності іноземних військ на її землі. За його словами, це повністю прерогатива незалежної української держави.
Рютте вважає, що Київ сам має вирішувати, чи потрібно вводити в Україну "сили гарантій безпеки" в межах будь-якої мирної угоди.
Зверніть увагу! Генсек наголосив, що на такі важливі рішення не може претендувати жодна третя сторона, особливо агресор.
Марк Рютте також порадив не перебільшувати роль президента Путіна у формуванні позицій Заходу, адже очільник Кремля не має диктувати ультимативні правила всій міжнародній спільноті.
Ми справді повинні припинити робити Путіна занадто могутнім. Він – губернатор Техасу, не більше. Тому давайте не будемо ставитися до цього занадто серйозно,
– підкреслив Рютте.
Які гарантії безпеки може отримати Україна?
- Президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським в Парижі 3 вересня Запевнив, що Європа готова надати безпекові гарантії Україні відразу ж після укладення мирного договору.
- За даними The Times, Захід має інструменти для допомоги Україні навіть без прямого розгортання військ на її території.
- Сполучені Штати здатні забезпечити захист українського неба й поділитися розвідданими, а Туреччина потенційно може відіграти ключову роль у координації морських операцій.
- Своєю чергою президент США Дональд Трамп підтвердив, що не планує відправляти американські сухопутні війська в Україну, проте виступає за створення системи безпекових гарантій для Києва, серед яких – варіанти авіаційної підтримки.
- Конкретні рішення про надання безпекових гарантій Україні будуть обговорюватися під час саміту "коаліції охочих" у Парижі 4 вересня 2025 року.