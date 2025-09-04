Таку заяву Марк Рютте зробив під час саміту IISS Prague Defence Summit. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на матеріал The Guardian.

Що сказав Марк Рютте стосовно російських військ в Україні?

Генсек НАТО заявив, що Росія не має жодного права втручатися в рішення України щодо присутності іноземних військ на її землі. За його словами, це повністю прерогатива незалежної української держави.

Рютте вважає, що Київ сам має вирішувати, чи потрібно вводити в Україну "сили гарантій безпеки" в межах будь-якої мирної угоди.

Зверніть увагу! Генсек наголосив, що на такі важливі рішення не може претендувати жодна третя сторона, особливо агресор.

Марк Рютте також порадив не перебільшувати роль президента Путіна у формуванні позицій Заходу, адже очільник Кремля не має диктувати ультимативні правила всій міжнародній спільноті.

Ми справді повинні припинити робити Путіна занадто могутнім. Він – губернатор Техасу, не більше. Тому давайте не будемо ставитися до цього занадто серйозно,

– підкреслив Рютте.

Які гарантії безпеки може отримати Україна?