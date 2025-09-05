В останніх заявах, зокрема за результатами розмови з "Коаліцією охочих", США більше дорікали європейцям, ніж Росії, закликавши припинити закупівлі російської нафти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

У чому погоджуються Трамп і Путін?

Видання пише, що Дональд Трамп розкритикував європейців через закупівлю російської нафти. Наступним неочікуваним поворотом стала його заява про те, що він планує поговорити з Путіним, щоб з'ясувати, "що ми будемо робити".

Президент США відмовився відповідати на те, чи ухвалить він жорсткі санкції проти Росії, якщо Володимир Путін продовжить затягувати мирні переговори, що вже продемонструвало його ігнорування попередніх двотижневих термінів.

Володимир Зеленський повідомляв, що під час нещодавньої багатосторонньої розмови зі США та європейськими лідерами обговорювали питання економічного тиску на Росію та позбавлення коштів для її військової машини.

Утім, після цього США накинулися зі звинуваченнями на Європу, а не на Росію. Наприклад, чиновник Білого дому наголосив, що Росія отримала 1,1 мільярда євро від продажу палива з Європейського Союзу за один рік.

CNN визнає, що з одного боку Дональд Трамп має рацію. Водночас наголошують, що як і багато позицій американського президента стосовно війни, його тиск на Європу містить нелогічні та навіть лицемірні елементи.

Зазначається, що він вимагає, щоб Європа виступила проти Китаю щодо закупівлі російської нафти, тоді як сам не готовий запровадити санкції проти Пекіна, втягнувши свою країну у торгівельні переговори з Китаєм.

Але його позиція щодо Європи відображає його ставлення до іншого колишнього друга – Індії, яка потерпає від 50% тарифу на свій експорт до Сполучених Штатів, що Трамп виправдовував постійними закупівлями російської нафти.

У будь-якому разі, тиск на Європу щодо збільшення цін, щоб вона пом'якшила закупівлі путінської нафти, навряд чи буде вирішальним. Континент вживає заходів для зменшення своєї залежності від російських енергоносіїв, оскільки в Україні вирує війна,

– ідеться у статті.

Як Росія вбиває клин між Європою і США?

При усьому вищезгаданому, Росія посилює свою класичну стратегію спроб вбити клин між союзниками по НАТО, зокрема між США і Європою, прагнучи створити простір для своїх сил для досягнення більших успіхів на фронті.

Наприклад, під час візиту у Китай Володимир Путін зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та звинуватив європейців у розпалюванні "істерії" стосовно того, що Москва нібито планує напасти на Європу.

Крім того, на Алясці російський диктатор який часто критикував союзників Америки, стоячи пліч-о-пліч із президентом США, попередив, що Європа не повинна "заважати" його дипломатичним переговорам із Дональдом Трампом.

Також нещодавно Європейська комісія заявила, що літак, на якому перебувала Урсула фон дер Ляєн, був атакований системою глушіння GPS під час посадки в Болгарії, і підозрювали у цьому Росію, проте Москва усе заперечила.

Ба більше, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, вкотре критикуючи Європу, нещодавно заявляла, що Росія вважає ідею будь-якого розгортання іноземних військ в Україні у разі угоди "неприйнятною".

Водночас немає жодних ознак зустрічі між Путіним і Зеленським, яка, за впевненими прогнозами Білого дому, мала відбутися вже два тижні тому. А пропозиція Путіна зустрітися в Москві лише продемонструвала перешкоджання.

Утім, навіть у разі зустрічі союзники України побоюються, що Путін організує конфронтацію на двосторонніх переговорах, яку потім зможе використати, щоб довести Дональду Трампу, що Зеленський саботував процес.

