В воскресенье, 7 сентября, Дональд Трамп сделал ряд заявлений для журналистов. В частности, он анонсировал визит в США европейских союзников, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что сказал Трампа о войне в Украине?
Американский лидер сказал журналистам, что в понедельник или вторник в США прилетят некоторые европейские лидеры, чтобы обсудить пути решения войны в Украине.
Определенные европейские лидеры прилетают в нашу страну в понедельник или вторник в индивидуальном порядке, и я думаю, мы решим этот вопрос (войну в Украине – 24 Канал). Должны решить,
– сказал Трамп.
На вопрос, что является самым большим препятствием для мира, Дональд Трампа ответил: "Ну, увидим. У нас идут очень интересные дискуссии".
В ответах на два вопроса Трамп четыре раза повторил, что вопрос будет решен, пять раз заявил, что недоволен ситуацией и снова повторил, что он уже остановил семь войн.
Также политик сообщил, что в ближайшие дни будет иметь телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Обратите внимание! Издание AP сообщало, что 8 сентября состоится встреча европейских чиновников и представителей США. Ожидается, что они должны согласовать новые шаги экономического давления на Россию.
Какие последние заявления Трамп делал по войне в Украине?
- 7 сентября Дональд Трамп сказал, что он готов перейти ко второму этапу санкций против России. Заметим, что президент США неоднократно угрожал новыми ограничениями Кремлю, однако так и не воплотил свои угрозы в жизнь.
- 5 сентября американский лидер в очередной раз признал, что закончить войну в Украине оказалось задачей гораздо более сложной, чем он ожидал. "Война в Украине закончится или придется заплатить "адскую" цену, – заявил Трамп.
- Президент США также отметил, что ни Зеленский, ни Путин еще не готовы к мирному соглашению.