Об этом Дональд Трамп заявил на саммите "Щит Америки" 7 марта.
Смотрите также Венесуэла приостанавливает действие 19 контрактов на распределение добычи нефти и газа
Что сказал Трамп о власти Венесуэлы?
Трамп заявил, что Делси Родригес "делает замечательную работу", работая с США.
Она делает замечательную работу, потому что она работает с нами. Если бы она не работала с нами, я бы не сказал, что она делает замечательную работу,
– отметил американский президент.
Он также добавил, что новый венесуэльский президент прекрасно ладит с госсекретарем США Марко Рубио.
"Мы достигаем огромных результатов", – подчеркнул Трамп.
К слову, недавно Делси Родригес заявляла о усталости Венесуэлы от вмешательств США в дела страны. Особенно она подчеркивала о нефтяной отрасли.
Трамп высказался о соседней Кубе
Дональд Трамп анонсировал большие изменения на Кубе уже в скором времени. По его словам, страна находится в тупике.
Президент США также отмечал, "наместником" на Кубе станет Марко Рубио, нынешний госсекретарь Штатов.
К слову, основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко рассказывал 24 Каналу, что Куба будет следующей после Ирана. Эта страна стала изолированной после потери партнерства с Венесуэлой.