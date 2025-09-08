Об этом в эфире 24 Канала отметил политтехнолог Тарас Загородний, добавив, что Европе также предлагают ввести вторичные санкции против Индии.

Вопросов больше к ЕС, чем к США

Европейцы не покупают российские нефтепродукты напрямую, они покупают их в Индии, которые переработаны из нефти России. Политтехнолог объяснил, что сейчас Трамп будет давить на страны Европы, чтобы они прекратили лицемерить.

Если они действительно хотят окончания войны, то надо перестать покупать российскую нефть и газ всего лишь на 25 миллиардов ежегодно, металлургической продукции – на 2 миллиарда, они также покупают аграрную продукцию, удобрения. А что такое удобрения? Это переработанный газ,

– озвучил Загородний.

Политтехнолог отметил, что сегодня возникают вопросы в первую очередь к Европе, которая должна делать конкретные шаги, а не делать вид, что во всем виноваты Соединенные Штаты Америки.

"Надеюсь, что у них будет общая позиция. Дожмут ли они – вопрос пока открытый. Стоит понимать, что основные санкции Украина должна накладывать сама ударами по нефтегазовой инфраструктуре России, а дальше, если США введут свои санкции – это будет дополнительная вишенка на торте", – считает Загородний.

Санкции против России: последние заявления сторон