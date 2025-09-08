Об этом в эфире 24 Канала отметил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, объяснив, что план действий в США стабильный, чем то, что может придумать и заявить Трамп.

Смотрите также Обещанная вторая волна санкций: политтехнолог предположил, на что будет делать ставку Трамп

Россия – проводник нежелательных для США тенденций

В реальной политике у американского президента не так много средств действовать наугад. Она его подводит к тому, что тактика деконфликтизации с частью стран Глобального Юга, к которым, со слов Божко, уже можно относить и Россию, проваливается.

США могут сделать определенный шаг назад, но Трампу ничего не мешает перейти к более жестким шагам в отношении России. У него нет серьезных препятствий использовать касательно нее другую риторику, особенно учитывая то, что переговорный процесс проваливается,

– озвучил Божко.

Глава Центра политических студий "Доктрина" заметил, что Россия сегодня не дает желаемого США не только в контексте Украины, но и в других вопросах. Москва остается проводником нежелательных для Вашингтона тенденций в глобальной политике, в частности это касается разговоров о том, чтобы предоставить БРИКС статус политического объединения против Запада, намерения стран этого альянса найти замену доллару.

"Это не тот конфликт, который Трамп может забыть и проигнорировать. Он основной, который будет его сопровождать в течение его каденции, как и следующего президента США и как это было с предыдущим – Байденом", – спрогнозировал Божко.

Недавние заявления Дональда Трампа: