Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валентин Гладких, отметив, что это подтверждает, что Трамп неохотно движется в направлении серьезного давления на Россию. Американский лидер, вероятно, считает, что Европа и Украина является препятствием к перезагрузке взаимоотношений со страной-агрессором.

Введут ли США санкции против России?

Валентин Гладких считает, что Трамп, выдвигает неприемлемые требования Европе по санкциям против России для того, чтобы оправдать отсутствие реальных действий со стороны США.

Это не значит, что европейцы не должны что-то делать, но они уже приняли 18 пакетов санкций и передали Украине значительные суммы из замороженных российских активов,

– сказал политолог.

Он отметил, что Трамп делает вид, будто этого не понимает. Однако Европа действительно до сих пор покупает очень много российских товаров и это плохо, ведь позволяет Кремлю наполнять финансами свой бюджет. Важно, чтобы такая тенденция в ближайшее время изменилась.

Но это не является аргументом, чтобы сам Трамп воздерживался от каких-то действий против России,

– отметил Валентин Гладких.

Со временем Европе, вероятно, удастся изменить позицию американского лидера, ведь аргументы, почему США не вводит против России санкции, исчерпываются.

