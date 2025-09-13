Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Нефть со скидкой: как Индия давит на Россию и получится ли что-то из этого

Какое давление на Россию предлагает Трамп?

Президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что его терпение в отношении Путина "быстро иссякает" и пригрозил новыми экономическими санкциями, которые затронут банки, нефтяную сферу и торговые тарифы. Кроме того, США предлагают странам "Большой семерки" разработать механизм для конфискации замороженных российских активов и рассмотреть их использование для поддержки обороны Украины. Подавляющая часть этих активов, общей суммой около 300 миллиардов долларов, находится в Европе.

Высокопоставленные чиновники США также обсуждают с европейскими партнерами постепенное использование замороженных активов Москвы для повышения давления на Кремль и стимулирования переговоров о прекращении войны. Сейчас прибыль от этих активов используется для предоставления кредитов Украине.

Канада, которая председательствует в G7, организовала срочную встречу министров финансов для обсуждения дальнейших мер против России, включая ограничения на военную технику. Министр финансов США Скотт Бессент призвал союзников присоединиться к США во введении тарифов на страны, покупающие российскую нефть.

Предложение США предусматривает вторичные тарифы от 50% до 100% на Китай и Индию, а также ограничения на импорт и экспорт для сдерживания потока российской энергии и предотвращения передачи технологий двойного использования. Этот план создает вызовы из-за сопротивления отдельных стран ЕС, в частности Венгрии, к более строгим санкциям против энергетического сектора России.

Трамп сообщил европейским лидерам, что готов ввести большие тарифы на Индию и Китай, если Европа сделает то же самое. Эта инициатива появилась после того, как Путин не соблюл сроки для двусторонней встречи с президентом Зеленским, а российские бомбардировки Украины активизировались.

Среди других мер предлагается санкционное давление на российский "теневой флот", компанию "Роснефть", страхование морских услуг, а также ограничения для организаций, поддерживающих российскую военную промышленность, региональные банки и специальные экономические зоны России, включая технологии искусственного интеллекта и финтех.

Несмотря на это, Трамп пока воздерживается от прямых санкций против России, хотя уже повысил тарифы на Индию до 50% из-за продолжения ее закупок российской нефти. Обсуждение в G7 проходит на фоне подготовки ЕС к 19-му пакету санкций против банков и нефтяного сектора России.

Европа убедила Трампа в необходимости надавить на Россию, но не договорилась, как это делать