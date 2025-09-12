Теперь задача – согласовать с непредсказуемым Вашингтоном способы реализации этой стратегии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Давление Трампа: согласится ли Европа на пошлины в 100% на Китай и Индию

Как Европа убеждает Трампа давить на Россию?

Последняя неделя была насыщена дипломатическими визитами: чиновники ЕС и США обсуждали новые финансовые ограничения и прекращение поставок российской нефти и газа. В Вашингтон была направлена техническая группа ЕС для детализации предложений.

Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь заключается в том, как согласовать эти два подхода?

– сказал один дипломат ЕС, которому была предоставлена анонимность для обсуждения закрытых переговоров.

Основные цели являются взаимными, но подходы различаются: администрация Трампа предпочитает торговые инструменты, такие как тарифы, чтобы истощить ресурсы Кремля, а ЕС настаивает на официальных санкциях против российских компаний и финансовых учреждений. Второй дипломат ЕС заявил, что они ожидают "горячих дискуссий" с США относительно того, как на самом деле ударить по России.

Президент США предложил ввести 100%-ные тарифы на российское топливо, что покупают Индия и Китай, при условии, что ЕС последует примеру. Однако ЕС категорически отверг эту идею, аргументируя, что тарифы противоречат принципам блока и могут повредить его экономике. Европейские чиновники отмечают, что подобные требования нереалистичны и вряд ли будут поддержаны странами-членами.

В то же время Трамп призвал Европу полностью прекратить покупку российских энергоносителей, поскольку Кремль использует выручку для финансирования войны. Это дало ЕС дополнительный рычаг для давления и одновременно создает возможности для коммерческого увеличения поставок американского СПГ, нефти и ядерного топлива.

Министр энергетики Крис Райт прибыл в Брюссель для встреч в четверг, где он надеялся закрепить детали соглашения, заключенного между Трампом и фон дер Ляйен. Соглашение между США и ЕС предусматривает закупку энергоносителей на 750 миллиардов долларов, что позволит Европе уменьшить зависимость от российского газа.

Комиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил, что ЕС планирует полностью прекратить импорт российского природного газа до конца 2027 года, с возможностью ускорить сроки. Это также усиливает позиции Брюсселя в переговорах со странами, дружественными к Кремлю, которые сопротивлялись планам разрыва энергетических связей с Россией, в частности Венгрией и Словакией.

Европа хотела использовать прецедент с атакой дронов на Польшу для давления на Трампа