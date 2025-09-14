Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью спикера Палаты представителей США Майк Джонсона для CBS News.

Смотрите также Убийство Чарли Кирка – теперь норма для США: почему его убили и что это значит для Украины

Почему Конгресс не может принять санкции против России?

Так, во время разговора ведущий вспомнил заявление сенатора Линдси Грэма, которое тот сделал после атаки на Польшу. Республиканец заверил, что Конгресс готов ввести сокрушительные санкции против России.

У Майка Джонсона спросили, какая позиция у него, на что спикер ответил, что отчаянные времена требуют отчаянных мер и санкции против России давно назрели.

В Конгрессе есть большой интерес к этому, поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами из Сената в Палате представителей, чтобы это осуществить, и я лично очень хочу это сделать,

– подчеркнул он.

На вопрос, ждет ли Конгресс, пока президент даст зеленый свет, спикер ответил, что орган не может действовать по своей инициативе.

"Конгресс действительно не может действовать по собственной инициативе, потому что... президент должен подписать любой наш закон. Поэтому это должно быть партнерство, но мы подчиняемся главнокомандующему", – подытожил политик.

Что сейчас с санкциями против России?