Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Актуально Трамп требует от Зеленского беспрекословного согласия на позорный пункт мирного плана, – Policito

Что сказал Трамп о поддержке Украины?

Глава Белого дома сравнил свою поддержку Украины с действиями 46-го президента Джо Байдена.

По словам Трампа, администрация Байдена выделила Украине около 350 миллиардов долларов помощи.

Со своей стороны нынешний глава государства отметил, что он не оказывал такой финансовой поддержки, но в начале конфликта поставил Украине противотанковые комплексы Javelin, которые, по его словам, эффективно уничтожали российские танки.

Американский президент прокомментировал помощь Украине от США: смотрите видео

Заметим, во время недавней встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Вашингтоне Дональд Трамп в очередной раз обвинил Джо Байдена в разжигании войны в Украине.

При этом стало известно, что на национальную безопасность США планируют направить 901 миллиард долларов, из которых 800 миллионов долларов предусмотрено для военной помощи Украине на 2026 и 2027 годы.

Больше о помощи Украине от США