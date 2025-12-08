Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Актуально Трамп требует от Зеленского беспрекословного согласия на позорный пункт мирного плана, – Policito
Что сказал Трамп о поддержке Украины?
Глава Белого дома сравнил свою поддержку Украины с действиями 46-го президента Джо Байдена.
По словам Трампа, администрация Байдена выделила Украине около 350 миллиардов долларов помощи.
Со своей стороны нынешний глава государства отметил, что он не оказывал такой финансовой поддержки, но в начале конфликта поставил Украине противотанковые комплексы Javelin, которые, по его словам, эффективно уничтожали российские танки.
Американский президент прокомментировал помощь Украине от США: смотрите видео
Заметим, во время недавней встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Вашингтоне Дональд Трамп в очередной раз обвинил Джо Байдена в разжигании войны в Украине.
При этом стало известно, что на национальную безопасность США планируют направить 901 миллиард долларов, из которых 800 миллионов долларов предусмотрено для военной помощи Украине на 2026 и 2027 годы.
Больше о помощи Украине от США
Соединенные Штаты остаются безоговорочным лидером в мире по объему и стоимости военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. С 24 февраля 2022 года по июнь 2025 года США предоставили украинской армии военную поддержку на сумму 74 миллиарда долларов.
После подписания двустороннего соглашения по безопасности и до завершения президентского срока Джо Байдена и инаугурации Дональда Трампа было объявлено несколько комплексных пакетов помощи в рамках программ PDA и USAI. Эти программы предусматривают различные механизмы усиления оборонных возможностей Вооруженных Сил Украины.
В то же время президент Зеленский отметил, что наиболее надежные гарантии безопасности для Украины могут предоставить именно США.