Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Трамп о поддержке Украины?

Глава Белого дома сравнил свою поддержку Украины с действиями 46-го президента Джо Байдена.

По словам Трампа, администрация Байдена выделила Украине около 350 миллиардов долларов помощи.

Со своей стороны нынешний глава государства отметил, что он не оказывал такой финансовой поддержки, но в начале конфликта поставил Украине противотанковые комплексы Javelin, которые, по его словам, эффективно уничтожали российские танки.

Американский президент прокомментировал помощь Украине от США: смотрите видео

Заметим, во время недавней встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Вашингтоне Дональд Трамп в очередной раз обвинил Джо Байдена в разжигании войны в Украине.

При этом стало известно, что на национальную безопасность США планируют направить 901 миллиард долларов, из которых 800 миллионов долларов предусмотрено для военной помощи Украине на 2026 и 2027 годы.

Больше о помощи Украине от США

  • Соединенные Штаты остаются безоговорочным лидером в мире по объему и стоимости военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. С 24 февраля 2022 года по июнь 2025 года США предоставили украинской армии военную поддержку на сумму 74 миллиарда долларов.

  • После подписания двустороннего соглашения по безопасности и до завершения президентского срока Джо Байдена и инаугурации Дональда Трампа было объявлено несколько комплексных пакетов помощи в рамках программ PDA и USAI. Эти программы предусматривают различные механизмы усиления оборонных возможностей Вооруженных Сил Украины.

  • В то же время президент Зеленский отметил, что наиболее надежные гарантии безопасности для Украины могут предоставить именно США.