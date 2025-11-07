Трамп подчеркнул, что война не принесла ничего хорошего ни Украине, ни России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Как Трамп снова перебросил ответственность за войну в Украине на Байдена?

Президент США Дональд Трамп снова обвинил своего предшественника Джо Байдена в начале войны в Украине.

Байден на самом деле способствовал тому, чтобы эта война произошла. Никто не может в это поверить. Посмотрите, что произошло с Украиной, это гораздо меньшая страна, и много людей погибло. России эта война также не очень помогла,

– сказал он.

Будут ли говорить Трамп и Орбан об Украине?