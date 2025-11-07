Трамп підкреслив, що війна не принесла нічого хорошого ні Україні, ні Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.
Як Трамп знову перекинув відповідальність за війну в Україні на Байдена?
Президент США Дональд Трамп знову звинуватив свого попередника Джо Байдена у початку війни в Україні.
Байден насправді сприяв тому, щоб ця війна сталася. Ніхто не може в це повірити. Подивіться, що сталося з Україною, це набагато менша країна, і багато людей загинуло. Росії ця війна також не дуже допомогла,
– сказав він.
Чи говоритимуть Трамп і Орбан про Україну?
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент США Дональд Трамп планують обговорити війну в Україні під час зустрічі.
Орбан назвав війну в Україні "найважливішим питанням".
Метою зустрічі є відкриття нової глави у відносинах між Сполученими Штатами та Угорщиною.