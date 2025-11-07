Прем’єр Угорщини проводить зустріч з Дональдом Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Чи говоритимуть Орбан і Трамп про Україну?

Перед початком переговорів Трамп запросив Орбана виступити у залі засідань Кабінету міністрів, зазначивши, що метою зустрічі є відкриття нової сторінки у відносинах між Вашингтоном і Будапештом.

Причина, чому ми тут, полягає в тому, щоб відкрити нову главу у двосторонніх відносинах між Сполученими Штатами та Угорщиною,

– каже він.

Орбан продовжує, кажучи, що війна в Україні є "найважливішим питанням для нас".

"Ми хотіли б обговорити з вами, як ми можемо зробити свій внесок, щоб допомогти вам у ваших мирних зусиллях", – додає він.

