Про це 24 Каналу розповів голова "Інституту американістики" Владислав Фарапонов, зауваживши, що Трампу це може бути взагалі нецікаво. Зрештою, результат візиту Орбана покаже, що чи готовий Трамп на цей крок.

Голова "Інституту американістики" пояснив, що для Орбана візит до США важливий насамперед огляду внутрішньої політики Угорщини. Для Трампа ж це чергова зустріч, попри те, що він розповідав про хороші відносини з прем'єр-міністром Угорщини.

Орбан просто вмів похвалити президента США там, де інші ц робили менше, а також всіляко показувати свою підтримку. На це розраховували й росіяни, коли пропонували зустріч в Будапешті. Трамп фактично погодився на цю зустріч, але потім відмовив.

Орбан може переконувати Трампа зустрітись з Путіним, очевидно, що росіяни знайшли шляхи до Орбана у цій комунікації. Або це теж йому потрібно,

– наголосив він.

Водночас, на думку Фарапонова, президент США міг би зустрітись з російським диктатором хіба що вкінці листопада. Тобто, якщо після візиту Орбана не буде домовленостей щодо зустрічі, то в цьому році її взагалі не буде. Одна з причин – у грудні Білий дім "відпочиває" від політики через підготовку до Різдва.

Що можна очікувати від зустрічі Трампа з Орбаном?